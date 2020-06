“Kuchisabishii”: la palabra japonesa que explica por qué comemos sin pensar durante la cuarentena

Estados Unidos.-¿Te encontrás deambulando hacia la heladera incluso cuando no tenés tanta hambre? ¿Te has estado inclinando por tus comidas reconfortantes favoritas un poco más de lo habitual últimamente? Todo indicaría que se trata de la “boca solitaria”. Para aquellos que no están familiarizados, “kuchisabishii” es una palabra exclusivamente japonesa que literalmente significa “boca solitaria” o “anhelo de tener o poner algo en la boca”.