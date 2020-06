CDN aclara no ha publicado que Orlando Jorge Mera dio positivo a Covid-19

View this post on Instagram

Nuestro medio informa que no corresponde a nosotros noticia publicada que indica que el delegado político ante la Junta Central Electoral, Orlando Jorge Mera, ha dado positivo a Covid 19. . . Desaprensivos estarían utilizando nuestra línea gráfica para hacer circular esta noticia falsa. . . Para ampliar esta y otras informaciones, pulsa el enlace que aparece en la descripción de nuestro perfil. _______ #CDN37 #CDN #RD #News #Noticias #tvdominicana