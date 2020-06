LDF presenta al Dr. Francisco Bentz Brugal como asesor médico

View this post on Instagram

¡Es un gran honor poder anunciarles que el Dr. Francisco Bentz Brugal sera el Asesor Medico de la LDF! Junto al mismo uniremos fuerzas para retornar al fútbol de manera exitosa, con el mínimo riesgo, las medidas preventivas y educativas necesarias tanto para los jugadores como todo el staff y nuestros fanáticos!