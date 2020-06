Video: Un policía de Nueva York afronta cargos criminales por dar un brutal empujón a una manifestante

Estados Unidos.- Un policía neoyorquino afronta cargos por asalto, acoso, malicia y amenaza tras tirar al suelo de un empujón a una mujer de 20 años, tildándola de "estúpida perra maldita", en medio de protestas por la muerte de George Floyd.

Vincent D'Andraia se rindió este martes en la comisaría del 84.º distrito tras divulgarse el video grabado con un móvil en el que arroja contra el suelo a Dounya Zayer en Brooklyn el pasado 29 de mayo, informa The New York Times.

Los abogados de Zayer dijeron que el empujón fue tan fuerte que le hizo perder los zapatos y le causó convulsiones, una conmoción cerebral, hematomas y laceraciones.

Zayer publicó un segundo video del hecho grabado por ella. "Este es el oficial, tiró mi teléfono antes de empujarme", escribió. En esas imágenes el agente camina de frente hacia la mujer, mientras ella da pasos hacia atrás. "Sal de la calle", se escucha decir al policía, antes de que se corte la grabación.

This is the officer. He threw my phone before throwing me. As you can see I was already backing up. All I asked was why. pic.twitter.com/8mct5GrztV

— Dounya Zayer (@zayer_dounya) May 30, 2020