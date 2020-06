Fernández reiteró que el PLD no podrá ganar en primera vuelta

Santo Domingo, RD.- El candidato presidencial de Fuerza del Pueblo y partidos aliados, Leonel Fernández, señaló que el candidato al que han pretendido potenciar utilizando la crisis y queriendo ampliar el estado de emergencia, carece de condiciones para dirigir el país, porque no argumenta ideas ni responde sobre temas sociales.

“Ustedes lo invitan aquí y no viene. Ustedes le preguntan sobre salud, sobre educación y no tiene opinión sobre nada”, dijo Fernández, quien precisó que no importa todo el volumen que se esté utilizando, ya que en el candidato oficialista no hay sustancia “y eso le impide avanzar en el apoyo popular”.

Reveló que en cinco años que compartieron en el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, nunca levantó la mano para opinar en nada y que este tipo de personas resulta peligrosa para dirigir un país.

En ese sentido, Fernández reiteró que el PLD no podrá ganar en primera vuelta y que todos los datos indican que en este proceso habrá una segunda.

“La única forma de que el voto peledeísta se puede recomponer, pasa por la Fuerza del Pueblo, que va a pasar a la segunda vuelta y las bases del PLD votarían todos por la Fuerza del Pueblo”, dijo.

Ante la pregunta de si apoyaría al partido oficialista, Leonel Fernández manifestó que no ve ese escenario. “No vemos ese escenario de votar por el PLD… si ellos clasifican estaremos en pugna”, afirmó el candidato de la Fuerza del Pueblo.

Asimismo, recordó que el país está a un mes de las elecciones y que ha sido difícil la campaña electoral por el contexto de la pandemia.

Llamó a que la sociedad siga su curso tomando las debidas precauciones, porque ciertamente el virus no ha desaparecido, y que si se observa que existe una situación, pues se da marcha atrás.

Eran una familia

El expresidente dominicano recordó que las veces que apoyó a sus compañeros nunca pidió nada, ni una embajada, ni un ministerio, porque “eran una familia”, pero vio como todo eso se fue degradando cuando los que llegaron tenían el propósito deliberado de perpetuarse, creando una facción, excluyendo a los que no eran de ellos y modificando la Constitución.

“Yo nunca había formado grupo pero me vi obligado”, dijo Leonel, quien señaló que cuando se quiso de nuevo intentar modificar la Carta Magna no lo pudo permitir porque eso era peligroso”, dijo al destacar que ni Trujillo fue capaz de hacerlo.

“Voy descubriendo que no hay un límite, se pierden los escrúpulos”, sostuvo Fernández, al precisar que “la actual facción” dentro del PLD se desvió del curso de la historia y lo que hizo fue retroceder institucionalmente a la República Dominicana.

Sobre la situación actual de la economía del país, Fernández dijo que se requerirá un ventilador, porque requiere oxígeno debido a lo que ha provocado el coronavirus.

“Esos datos son sombríos”, dijo Fernández, al hacer alusión al informe del Banco Central que refleja una significativa caída en la economía, apuntando que, sin embargo, en el mediano y largo plazo esa crisis va a generar oportunidades para el país.

“Yo me defino como lo de siempre, creo en los valores del progresismo a nivel internacional”

Una campaña diferente

Ante la pandemia presente, Leonel Fernández dijo que sin dudas esta es una campaña diferente y que no tiene antecedentes en la República Dominicana, donde el proceso electoral ha sido accidentado Recordó la suspensión de las elecciones municipales, que tuvieron que ser trasladadas a marzo. “Este es un proceso accidentado desde las primarias”, manifestó Fernández quien, a su entender, es muy distinto contactar a la gente cara a cara que hacerlo a modo virtual.

Citó que de esos contactos obtiene preguntas a situaciones de comunidades que no tienen los mismos problemas ni las mismas inquietudes.

“Qué es lo que usted plantea, cuál es el futuro del país, eso solo se puede responder con el contacto con la gente, porque lo que me dicen en Azua no es lo mismo que me dicen en Montecristi”. Dijo que toda campaña requiere contacto humano universalmente, porque “eso es insustituible”, y que ahora se ha hecho más el uso de herramientas virtuales y se han mejorado mecanismos de comunicación. “Pero eso no sustituye el contacto humano… aquí por tierra nos trasladamos a Baní en una hora, Bonao está a una hora… ha sido una campaña trunca, no es a lo que estamos acostumbrados, pero uno se adapta”, dijo Fernández. Relató que no cambia las emociones que puede ver en la gente en los diversos recorridos que ha encabezado.

Sobre el estado de emergencia

Aprovechó para reiterar que prolongar el estado de emergencia como ha solicitado el gobierno, solo beneficia al candidato oficialista y perjudica a la oposición, por lo que entiende que el oficialismo pretende manejar a su favor hasta el día de las elecciones o más allá la situación de crisis para intentar potencializar al candidato oficialista, en medio de un contexto político electoral, donde las condiciones no favorecen a todos los participantes de este proceso electoral por igual.

Fernández se expresó en estos términos al ser entrevistado por los periodistas Héctor Marte, Katherine Hernández y Nelson Rodríguez, en el programa Decisión 2020 que se transmite por CDN, canal 37.