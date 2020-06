Video: Mira como varias personas persiguen presunto ladrón

View this post on Instagram

Llegan a nuestra redacción imágenes de una gran persecución a un presunto ladrón. En el video se observa como varias personas se desplazan en motores y persiguen a un hombre que maneja de manera temeraria en procura de escapar. Una vez lo atrapan lo golpean con objetos. Por el momento se desconoce el lugar donde ocurrió el hecho ni que exactamente se había robado el hombre. Para ampliar esta y otras informaciones, pulsa el enlace que aparece en la descripción de nuestro perfil.