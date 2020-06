Expertos en política coinciden PLD experimenta crecimiento de simpatizantes

Esperan regulación de distanciamiento social durante el certamen electoral

Santo Domingo.-Los periodistas de política Hector Marte y Abel Guzmán coincidieron en que en las últimas semanas el Partido de la Liberación Dominicana experimenta un crecimiento en la intención del voto por parte de la ciudadanía; en ese sentido expresaron que la cancelación a última instancia del debate electoral obedece a coyunturas e intereses individuales.

“El escenario que planteamos es el evidente crecimiento del PLD y que tanto ha bajado Luis Abinader aunque aún restan acontecimientos que puedan incidir en el desenlace final del proceso electoral” expresó el periodista Hector Marte durante su entrevista en el programa Enfoque Matinal.

Sobre la propuesta de obligatoriedad de la celebración del debate, Marte expresó que la opción ha sido descartada por no ser una exigencia constitucional, a pesar de que la institucionalización del mismo pudiera incidir para la normalización de una plataforma que refleje los potenciales de los aspirantes presidenciales.

“Los debates electorales no se han dado porque los candidatos tienen razones coyunturales evidentes para no asistir, el que sienta que puede perder puntos no querrá ir(…) si se institucionaliza se puede volver una costumbre donde los candidatos se sientan obligados a acudir al debate”, expresó Marte.

En tanto, Abel Guzmán saludó el manejo de la Junta Central Electoral en los últimos meses al tiempo que expresó que en el carácter regulatorio, todavía presenta puntos de mejora.

“Después del fiasco del voto automatizado, la Junta ha mejorado en su trabajo pero hace falta más consulta con delegados y partidos, aunque continúa haciendo caso omiso a algunas denuncias de la oposición”, dijo Guzmán.

Guzmán expresó que a la Junta le ha faltado ser más reguladora y proactiva a nivel de las campañas y encuestas al vapor, al tiempo que espera que la entidad garantice el distanciamiento social en los centros y colegios de votación durante el certamen electoral.

Por: Lucía Montes de Oca.