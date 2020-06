Con bates en manos y otros objetos dominicanos enfrentan afroamericanos para prevenir saqueos

Los dominicanos los echaron de la zona vociferándoles epítetos y advirtiéndoles que no querían volver a verlos por allí

NUEVA YORK._ Grupos de dominicanos armados con bates y otros objetos, que se identifican en las redes sociales como “Dominicanson#Dickman”, en referencia a la calle Dickman en el vecindario Inwood del Alto Manhattan, enfrentaron el martes en la noche a numerosos afroamericanos que merodeaban el vecindario, y considerados sospechosos como eventuales saqueadores y ladrones.

Los dominicanos, los echaron de la zona vociferándoles epítetos y advirtiéndoles que no querían volver a verlos por allí o de lo contrario, se abstendrían a las consecuencias.

En un video publicado en las redes, los jóvenes aparecen corriendo detrás de los afroamericanos que raudos, abandonar el vecindario.

Inwood, es una de las principales zonas comerciales del populoso barrio dominicano en Nueva York y la calle Dickman es su principal arteria.

Este reportero fue informado de que los comerciantes del área, en su mayoría dominicanos tuvieron que organizarse para enfrentar a los saqueadores que han estado aprovechando las protestas en toda la ciudad por la muerte de George Floyd a manos de un policía de Minneapolis, que estaba acompañado por tres colegas uniformados, quienes no hicieron nada para evitar que el oficial Derek Chauvin, quien mantuvo su rodilla en el cuello de la víctima, mientras el hombre estaba esposado y boca abajo en el asfalto gritando que no podía respirar, llamando a su madre y pidiendo agua.

Los otros tres policías acusados son Tou Thao, Thomas Lane y J Alexander Kueng, que al igual que Chauvin, enfrentan cargos por homicidio en segundo grado, tras cambiarse la acusación original de tercer grado.

Se cree que la mayoría de los jóvenes dominicanos que patrullan el área de Dickman, son hijos de negociantes del área, aunque en un hashtag otro grupo de ellos se identifica como “#Dominicanspoliceside” (Dominicanos al Lado de la Policía), y muchos escribieron en las redes que están preparados para defender la seguridad de Inwood y enfrentar a los saqueadores.

Twitter, eliminó publicaciones con imágenes del grupo con el mensaje “¡Dyckman no está jugando hoy! pic.twitter.com/hZwMBSsXK6 y publicadas ayer miércoles 3 de junio.

Residentes afroamericanos de la zona negaron al medio Washington Heitghs and Inwood Pach, que los atacados sean saqueadores, pero los dominicanos alegaron que no viven en el área y que nunca los habían visto allí.

Coincidiendo con ese incidente, también la noche de ayer, la policía fue alertada sobre un intento de saquero y robo en una de las sucursales de la cadena hispana de joyas, “Joyería Pepe” en la avenida Broadway y calle 177, mientras este reportero hacía un recorrido acompañado por un activista comunitario.

El video, muestra a una multitud gritando y persiguiendo al grupo de afroamericanos que se acercaban a la manifestación, creada para proteger a las empresas locales del saqueo.

"¡Saquen a esos de aquí, n-a!", gritó un dominicano, mientras otros llamaban a la multitud a tranquilizarse.

El video también tiene cientos de de comentarios cruzados en parte de los cuales usuarios afirman que las imágenes muestran un "perfil racial".

Los funcionarios electos realizaron una segunda manifestación en el lugar de la confrontación el miércoles para condenar cualquier ataque racial y pedir la unidad entre las comunidades latinas y negras.

"Quieren asegurarse de que peleamos entre nosotros, que estamos divididos y no vamos a hacer eso", dijo el congresista Adriano Espaillat en la segunda concentración, a la que también se unió el concejal Ydanis Rodríguez y la presidenta del condado de Manhattan, Gale Brewer.

Algunas de las personas involucradas en la confrontación se unieron a los funcionarios electos para decir que ambos grupos deberían unirse para protestar contra la brutalidad policial y la muerte de George Floyd.

El aparente organizador de la respuesta armada a los sospechosos, que maneja en las redes el grupo llamado “Dyckman's Diary”, también respondió en línea, diciendo que el video se está utilizando para incitar a la negatividad.

"Nos organizamos y nos unimos contra los saqueadores, independientemente de su origen / raza", escribió el grupo. "Debemos continuar uniéndonos como una raza humana y luchar contra cualquier injusticia y no desviarnos de lo que por realmente estamos luchando".

El debate sobre la división racial se ha extendido a las redes sociales, con algunos comentaristas que rápidamente llamaron a la multitud latina por autocontrol, mientras que otros acusaron a los hombres negros de saqueadores.

"Todo el mundo protesta por la brutalidad policial y Dyckman está junto a la policía que describe racialmente a cualquiera que parezca que no pertenece”, escribió una persona.

Otro tuiteó “estoy en Dyckman. Estos jóvenes idiotas buscan saquear y son varios de ellos que intentan robar a la gente. Detén esta narrativa de que todos están equivocados al defender su vecindario. Literalmente, hay personas negras con dominicanos en este video que luego patean".

Otros cuestionaron la forma en que los dominicanos se identifican.

"Muchos dominicanos piensan que no son negros", escribió otro usuario.

La composición racial de Inwood fue el tema de un informe de 2016 de la desaparecida plataforma mediática digital DNA Info, que publicó sobre la mezcla de blancos, negros y latinos y Broadway como la línea de demarcación.

“Dominicanos en #Dyckman del lado de la policía a pesar de la historia y el color de su piel”, escribió en Instagram #Bronx #georgefloyd #nyc, mientras otro que se identifica como 16 chrisfopiano esciribió.

“Estoy orgulloso de mis hermanos dominicanos por luchar contra el saqueo y la destrucción de sus vecindarios. La destrucción conlleva la pérdida de empleos para los locales y la posible pérdida de la tienda por completo. Puedes ser activo y protestar sin destruir propiedades o golpear a alguien... sin importar el color de la piel...”.

