Manny Ramírez: “Me gustaría coger unos turnitos con las Águilas”

Manny Ramírez está interesado en ponerse el uniforme amarillo una vez más. Al veterano de 48 años le encantaría que lo inviten al entrenamiento del club

Manny Ramírez está interesado en jugar una vez más con las Águilas Cibaeñas. El veterano, quien el pasado sábado llegó a los 48 años de edad, al menos desea que la escuadra lo invite a practicar para la venidera contienda de béisbol otoño-invernal.

“Me gustaría coger unos turnitos con las Águilas, me gustaría que me dieran la oportunidad”, dijo Manny durante una entrevista en vivo por Instagram.

“Vamos a esperar, vamos a esperar si me dan la oportunidad, ni aunque sea que me inviten a los entrenamientos”, comentó uno de los mejores bateadores que ha visto la pelota de las Grandes Ligas en sus registros. ¿Y si te invitan vas? “Si me invitan yo voy”, fue su respuesta.

En 2014-15, Ramírez vistió el uniforme de las Águilas por última ocasión. Bateó para .313 en la serie regular con seis cuadrangulares y 28 remolcadas.

Para la afición mamey, es prácticamente inolvidable lo que hizo el 14 de noviembre de 2012, cuando pegó jonrón al primer picheo que vio del derecho Daniel Cabrera en su primer turno de esa campaña, en un partido contra los Leones del Escogido. El Estadio Cibao se quería caer de la emoción tras ese palo.

Aunque tiene las intenciones de ponerse una vez más la camiseta amarilla, Ramírez sabe que primero debe demostrar que está en condiciones de aportar. “La pelota ha cambiado y el cuerpo mío no es lo mismo”, dijo.

Por: Yancen Pujols