La Fórmula 1 anuncia las ocho primeras carreras de la temporada

Europa.- Liberty, el promotor del certamen, dio a conocer las fechas de los ocho primeros grandes premios del curso, que inicialmente se concentrará en Europa y que más adelante tiene previsto ir creciendo hacia otros continentes.

Eso siempre que las restricciones derivadas de la propagación del Covid-19 lo permitan. Las pruebas se deberán llevar a cabo a puerta cerrada, aunque existe la posibilidad de que el acceso al público se abra más adelante en según qué circuitos.

Desde la organización se insiste en la voluntad de acomodar un calendario que iría de las 15 carreras a las 18, y que se alargaría hasta diciembre. Para llegar a esa cifra habrá escenarios que albergarán dos citas en dos fines de semana consecutivos.

BREAKING: The opening 8 races of a revised 2020 calendar are now confirmed

All 8 are currently set to be closed events, operating under the strongest safety procedures

Further races will be announced in the coming weeks pic.twitter.com/vQioKOAkQo

— Formula 1 (@F1) June 2, 2020