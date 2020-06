VIDEO: La locura de Conor McGregor comiendo abejas muertas

Este lunes Conor McGregor compartió en sus redes sociales la merienda que disfrutó durante la tarde soleada. La misma consistía de frutos rojos, comunes en su dieta, bebidas frescas para combatir el calor y la sorprendente presencia de un frasco de abejas.

El irlandés, acompañado de un amigo y de su pareja, abrió la tapa del tarro y mostró ante la cámara que allí había un gran puñado de estos insectos voladores muertos que no suelen ser parte de su dieta. El ex campeón de UFC se mostró duditativo antes de probarlas e incluso varias se le cayeron encima producto de los nervos.

Los presentes estaban asombrados por lo que McGregor estaba a punto de hacer, aunque no lo detuvieron e incluso le preguntaban cómo se sentían, ya que la escena les provocaba curiosidad. En un momento, hasta su hija interfiere para ver lo que sucedía y cuando su padre le explica que eran abejas ella grita “no”, con tono de desagrado y luego se calla.

La etiqueta del frasco decía que eran higos negros con nueces de macadamia de Australia y pimienta de Jamaica, por lo que no queda claro de donde sacó el irlandés a los insectos muertos antes de comérselos. Al llevarse uno a la boca, y ante la consulta de los presentes sobre si sabían a miel, explicó que se sentía algo chicloso, pero no se refirió a su gusto, aunque a juzgar por su gesto mientras la masticaba, no le debe haber resultado deliciosa.

Más allá de la sorpresa que generó, vale aclarar que en algunos países, sobre todo de Asia, existen quienes comen abejas, aunque en la gran mayoría se consumen cuando aún son larvas ya que se consideran una fuente de nutrientes. Sin embargo, aún no queda claro por qué motivo Conor McGregor decidió probarlas.