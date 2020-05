Tormenta Amanda deja 10 muertos en El Salvador antes de degradarse a depresión tropical

View this post on Instagram

La tormenta tropical Amanda, la primera de la temporada sobre el océano Pacífico Oriental, impactó este domingo 31 de mayo del 2020 a Guatemala y El Salvador, donde nueve personas murieron y el Gobierno decretó el estado de emergencia. Fuente: Meteorológico Jean Surie Para ampliar esta y otras informaciones, pulsa el enlace que aparece en la descripción de nuestro perfil. ___ #CDN37 #CDN #RD #News #Noticias #Covid19 #CoronavirusenRD #tvdominicana