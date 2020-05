JCE aprueba resolución sobre elección de representantes al Parlamento Centroamericano en elecciones de julio

Santo Domingo, RD.- El pleno de la Junta Central Electoral (JCE), encabezado por su presidente, Julio César Castaños Guzmán, aprobó este sábado la Resolución No. 61-2020 sobre la elección de representantes al Parlamento Centroamericano en las Elecciones Extraordinarias Generales del 5 de julio de 2020.

En tal sentido, la Resolución dispuso “la elección de los diputados representantes ante el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), los cuales se presentan en listas cerradas y bloqueadas, y cuya votación será determinada a partir de los votos válidos obtenidos por los partidos políticos en el nivel senatorial en las Elecciones Extraordinarias Generales Presidenciales, Senatoriales y de Diputaciones del 5 de julio del 2020”.

Igualmente, estableció que la elección de los diputados representantes ante el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) se determinará de la siguiente forma:

1. Se tomarán en consideración los votos válidos emitidos en favor de cada partido político en el nivel senatorial, de manera individual y luego se totalizarán.

2. Dichos votos serán consolidados en función de las alianzas o listas de candidaturas que hayan sido concertadas entre las organizaciones políticas en el Nivel Congresional, específicamente en lo relativo a los representantes ante el Parlamento Centroamericano (PARLACEN).

3. Una vez determinada la votación obtenida por el partido o alianza de partidos políticos, se procederá a determinar la cantidad de cargos alcanzados por estos, aplicando el sistema de proporcionalidad y dentro de este, el método D´Hondt.

4. Teniendo la cantidad de escaños que haya obtenido el partido o alianza de partidos políticos, los candidatos a ocupar las posiciones se establecerán en función del orden en que hayan sido presentados en la lista aprobada por la Junta Central Electoral.

Igualmente, a la Resolución 61-2020 se suman otras seis resoluciones que aprobó el Pleno de la JCE con relación al montaje del proceso de Elecciones Presidenciales y Congresuales del 5 de julio de julio de 2020, para un total de siete. Estas son la Resolución 55-2020 que ratifica las resoluciones No. 03-2020, 04/2020, 07/2020, No. 08/2020 y No. 10/2020; la Resolución No. 56-2020 sobre delegados políticos ante los colegios electorales que serán abiertos en las elecciones de julio; la Resolución 57-2020 que establece la hora de votación en el exterior; la Resolución No. 58-2020 sobre votación y resultados separados entre niveles de elección en las elecciones del 5 de julio de 2020; la Resolución No. 59-2020 sobre la asistencia a los electores con discapacidad y adultos mayores; y la Resolución 60-2020 que establece el procedimiento para la entrega de materiales y valijas electorales en el exterior para dicho proceso electoral.