DNCD pagará educación a hijos de franqueador fallecido en accidente y gestionará vivienda

Se compromete a pagarla hasta la secundaria

Santo Domingo, RD.- El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) vicealmirante, Félix Alburquerque Compres, se comprometió a no desamparar a la familia del segundo teniente del Ejército de la República Dominicana, Jonathan José Martínez Díaz, franqueador y miembro de su escolta fallecido al accidentarse en la avenida Anacaona casi esquina doctor Defilló, en esta capital.

En un emotivo acto en que se rindió un homenaje póstumo y también el nombre del oficial fue colocado en el Mural de los Caídos en servicio, el presidente de la DNCD anunció que esa institución no va abandonar a la viuda y a los hijos del fallecido oficial.

“Lamentamos mucho esta pérdida, nos duele, pero nos regocija saber que está en las manos de Dios Todopoderoso. A ustedes sus familiares decirles que la DNCD no va a abandonar a esos niños, no te vamos a abandonar tampoco (en referencia a la viuda Yocasta Nin Batista) estamos gestionando que tengas tu apartamento porque se lo debemos a él”. El presidente Danilo Medina me dijo que no los abandone y les de todo lo que necesitan y ese es otro compromiso delante de ustedes y delante del Dios de los cielos", expresó Alburquerque Compres.

Anunció igualmente, que la institución pagará la educación de los tres hijos hasta la secundaria y que gestionarán una vivienda para que puedan vivir con dignidad, tal como el oficial fallecido se merecía y hubiera querido.

“Los que lo conocieron dan fe de que era un hombre honesto, buen esposo, buen padre y nosotros le debemos honra a nuestro soldado que murió en el cumplimiento del deber. Lo más altruista de él es que no quiso chocar a ese motorista que se atravesó y trató de evadirlo y pagó con su vida y lo lamentamos y nos duele”, agregó.

El joven de 37 años de edad y padre de tres niños, murió al impactar su motocicleta con un poste del tendido eléctrico al momento que franqueaba la escolta del presidente de la DNCD; la imprudencia de un motociclista provocó el deslizamiento del oficial y su muerte en el acto.