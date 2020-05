VIDEO: Un coche embiste a un manifestante durante una protesta por la muerte de George Floyd en EE.UU

Un conductor atropelló este viernes de forma intencionada a un manifestante durante una protesta en Denver (Colorado, EE.UU.) por la muerte de George Floyd, un afroamericano que este lunes murió bajo custodia policial, según se aprecia en un vídeo difundido en las redes sociales.

En la grabación se ve cómo un grupo de manifestantes golpea un vehículo negro, en cuyo capó hay subido un joven con el rostro semicubierto. En un momento dado, el automóvil acelera, por lo que el chico se baja, momento en que el conductor gira hacia donde se encuentra el joven y lo embiste por detrás.

Acto seguido el coche se da a la fuga, mientras el resto de manifestantes trata de detenerlo corriendo tras él e increpando al conductor. Las imágenes muestran cómo, tras ser golpeado, el chico se levanta y persigue a su agresor.

Downtown denver. Some girl turned around to run this guy over #GeorgeFloyd #icantbreathe #downtowndenver #denver pic.twitter.com/eirohGGPr5

— Anabel (@bellers03) May 29, 2020