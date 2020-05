FOTOS: Las redes trolean los trajes espaciales de SpaceX por sus 'botas de pescador'

La histórica misión espacial de SpaceX y la NASA, que sería la primera tripulada en realizarse a bordo de una nave privada, fue suspendida este miércoles a 16 minutos del despegue a raíz de las malas condiciones atmosféricas.

En cambio, recorrieron el mundo las imágenes de sus dos tripulantes, los astronautas de la agencia espacial estadounidense Douglas Hurley y Robert Behnken, al momento en que abandonaban la cápsula Crew Dragon tras el abortado lanzamiento.

Pero más allá de la misión en sí, uno de los detalles que llamaron la atención a muchos internautas fue el calzado que complementa los trajes espaciales de SpaceX. E inmediatamente Twitter se llenó de mensajes irónicos que lo comparaban con botas de lluvia.

"No soy fan de los nuevos trajes, especialmente con esas botas, parece como si se fueran de pesca", expresó un forista.

Who did it better? pic.twitter.com/UwRPyxMPhj

— Elon's World (@ElonsWorld) May 28, 2020