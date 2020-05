VIDEOS: mujer en silla de ruedas ataca con cuchillo a saqueadores y la rocían con un extintor

Uno de los manifestantes emplea un extintor anti incendios contra la mujer y algunos saqueadores le lanzan objetos

Una mujer en silla de ruedas que, supuestamente, iba armada con un cuchillo, se vio involucrada en un violento altercado con un grupo de saqueadores cerca de una tienda en la ciudad Mineápolis (EE.UU.), escenario de protestas por el asesinato de George Floyd, un afroamericano que murió bajo custodia policial a principios de esta semana, lo que ha desatado una ola de indignación nacional.

En una de las grabaciones se aprecia cómo la mujer, que se llama Jennifer, intenta parar a unos saqueadores que pretenden llevarse varias mercancías por la puerta trasera de un centro comercial. "Está apuñalando a la gente, ¡tiene un cuchillo!", grita una persona. Después, uno de los manifestantes emplea un extintor anti incendios contra la mujer y algunos saqueadores le lanzan objetos.

En otro video se ve cómo una chica le quita a la mujer inválida algo de la mano, supuestamente el cuchillo, mientras que una afroamericana le golpea repetidamente en la cabeza entre los gritos de otras personas que le piden que se detenga.

La pelea continúa y poco después se aprecia cómo varias mujeres atacan a Jennifer e intentan quitarle un carro lleno de mercancías que ella agarra con sus manos en un intento de parar a los saqueadores.

La mujer asegura en otro video que estaba "protestando pacíficamente" contra los saqueadores cuando fue atacada por estos. "Me golpearon en la cabeza varias veces. Me agarraron por detrás. Me robaron las llaves, me robaron todo lo que pudieron", añade.

Protestas en Mineápolis y Los Ángeles

Por segundo día consecutivo, la Policía de Mineápolis (Minesota, EE.UU.) usó gases lacrimógenos para contener las protestas por el asesinato de George Floyd. Las manifestaciones arrancaron de forma pacífica, pero luego los participantes empezaron a arrojar piedras y botellas y las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.

El pasado lunes, la Policía de Mineápolis detuvo a Floyd bajo sospecha de "fraude en curso". Durante el arresto, uno de los agentes presionó una rodilla contra el cuello del detenido durante al menos ocho minutos, a pesar de que el individuo se quejaba de que no podía respirar. El hombre fue declarado muerto en un hospital.

El video de la detención, grabado por un testigo, fue ampliamente compartido en las redes sociales, desatando de inmediato una ola de indignación y de protestas masivas en Mineápolis. Cuatro agentes de la Policía local fueron despedidos tras conocerse los hechos.

