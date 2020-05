El Pachá dice no permitirá que “humillen” más la TV dominicana

Dice Tony Dandradres le “clavo chuchillo” en Univision

El comunicador Frederick Martínez reveló que el periodista Tony Dandradres le clavó el “chuchillo” por la espalda en varias oportunidades en la cadena Univision; en ese sentido, aseguró que no va a permitir que “humillen” la televisión dominicana por lo que se convertirá en su defensor férreo.

“Muchos se preguntaran y por qué el Pachá, Frederick Martínez, reaccionó de esa forma ante el amigo Tony Dandrades… el pueblo perece por falta de conocimientos”.

En ese sentido, explicó que durante 13 años estuvo laborando para la cadena Univision de la ciudad de New York, y le acostumbraban a invitar a los programas: Despierta América, el Escándalo TV, la Tijera, la Tómbola, Don Francisco Presenta como presentador invitado.

“La deslealtad, la traición, la puñalada por la espalda, la zancadillas estuvieron presentes de la mano de esa persona, donde nosotros durante toda una vida, y muchos años hemos tenido que arrastrar ese dolor; y el pasado miércoles la irá salió del hombre y de la carne cuando traté el tema de la póliza de las personas negras en los Estados Unidos, eso es de dominio público. Ese no es el caso, no voy a permitir que humillen la televisión dominicana”.

Agregó que si otras personas no han salido a defender la televisión nacional “yo sí, porque nosotros hacemos buena televisión. Somos un estandarte ante Latinoamérica y el mundo de la mejor televisión que se realiza con todas las limitaciones”.

En un video dado a conocer en las redes sociales, el presentador de “Pégate y Gana” hizo la aclaración del porque de su reacción en el “Show del Mediodía”, al igual, que desligó a Iván Ruiz de lo sucedido el pasado miércoles.

Puso como ejemplo, que es un hombre de familia, y que lleva 25 años casado con la misma mujer. Tres hijos, por la cual su hijo mayor Igor Martínez es “pastor”, y profesa la fe de Cristo Jesús.

“Aprovecho este momento para decirle al mundo que yo lo perdono, que estuvo mal, que me excedí, discúlpenme, perdónenme; el Pachá es un personaje, y Federico Martínez es un trabajador incansable”.

El Pachá recordó que tiene ocho años viajando desde la ciudad de New York a la República Dominicana “aportarle a la sociedad” a través de su espacio “Pégate y Gana” con diversas ayudas sociales. “Hoy permítanle decir al país que no se puede juzgar sin conocer la verdad, nadie me preguntó el porque de mi reacción con el hermano Tony Dandrades”.

Finalizó diciendo que se acabó el “jueguito” contra la pantalla chica nacional porque se está afectando miles de trabajadores y dueños de canales.