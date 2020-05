Embajador dominicano en Washington hace diligencia con gobernadores para celebración de elecciones en EE.UU.

Conversó vía telefónica con CDN

Santo Domingo, RD.- El embajador dominicano en los Estados Unidos, José Tomas Pérez, dijo este martes que esa sede diplomática está gestionando con las autoridades norteamericanas para que se permita la organización y posterior celebración de las elecciones presidenciales y congresuales el próximo 5 de julio en territorio estadounidense.

Al conversar con CDN vía telefónica el jefe de la misión diplomática de la República Dominicana en la capital norteamericana, sostuvo que desde la embajada se está trabajando con los estados de Washington, Maryland, Virginia y Carolina del Norte, en tanto que el consulado de New York, tiene a su cargo las diligencias en los estados de New York, New Jersey y Pensilvania, mientras que el consulado de Miami lo realiza en La Florida.

De acuerdo con el padrón de la Junta Central Electoral (JCE), 595,879 dominicanos residentes en el extranjero están llamados a votar, de ellos 406,536 viven en los Estados Unidos; 81,506 en España y 14,630 en Italia.

Por: Aneudys Martich