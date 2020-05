Un luchador desaparece en el mar mientras nadaba con su hijo de 10 años

El luchador estadounidense Shad Gaspard se encuentra desaparecido desde este domingo 17 de mayo luego de que fuera arrastrado por una corriente marina en una playa de Los Ángeles (California, EE.UU.).

El hecho ocurrió en el sector de Venice Beach mientras la exfigura de la WWE nadaba acompañada de su hijo y una fuerte ola los alcanzó. Varios socorristas del lugar acudieron a su rescate, pero solo lograron sacar del agua al menor, de 10 años, recoge el portal TMZ.

Testigos aseguran que ambos se encontraban entre un grupo de nadadores y, en el momento en que llegó la ayuda, Gaspard pidió que socorrieran al niño primero. Poco después, una segunda ola cayó sobre el luchador y desde entonces no ha sido localizado.

Former member of the @WWE roster, #ShadGaspard, is missing. His last known location was in the waters of #MarinaDelRey beach after giving his son to rescuers. A diving team are currently searching the #PacificOcean.

If you've seen him, contact the authorities.#FindShadGaspard pic.twitter.com/R3yUNatrtT

— Andy Gibson, from Andy Gibson TV (@AndyGibsonTV) May 18, 2020