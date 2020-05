Fotos de la reapertura de Italia después de más de dos meses de cierre por el coronavirus

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, celebró la reapertura del país como un “primer paso” antes de avanzar con más rapidez, pero advirtió que los próximos meses serán “muy duros”. Tiendas, restaurantes e iglesias reabrieron sus puertas el lunes en Italia, en medio de cautelosas medidas para aliviar el confinamiento por la pandemia de coronavirus.

1 of 5

Los italianos pudieron volver tomar su capuchino matutino en los bares, aunque a cierta distancia el uno del otro, en lo que el primer ministro Giuseppe Conte admitió el fin de semana que es un “riesgo calculado” del desconfinamiento.“No he trabajado por dos meses y medio. Es un día hermoso y emocionante”, dijo Valentino Casanova, un barman en Caffe Canova, en la céntrica Piazza del Popolo de Roma.

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, celebró por su parte la reapertura del país como un “primer paso” antes de avanzar con más rapidez tras casi dos meses y medio de bloqueo por la pandemia del coronavirus, pero avisó de que los próximos meses serán “muy duros”.

Desde que se decretara el confinamiento, el 9 de marzo pasado, quedaron abiertas las tiendas de primera necesidad, alimentarios o farmacias, y poco a poco se ha ido reanudando otros sectores, como el de la construcción o las manufacturas el 4 de mayo.

En este sentido reconoció que evitar las aglomeraciones en el transporte público, sobre todo en horas puntas, “no será fácil”, pero pidió respetar los protocolos de seguridad, como la obligación de mascarilla o mantener la distancia de seguridad.

Muchos empresarios han decidido no abrir al no estar preparados o directamente porque no les conviene, como pueden ser los del sector turístico, pues Italia solo abrirá sus fronteras externas desde el 3 de junio y únicamente para viajeros procedentes de la Unión Europea.

Fuente: Globovisión /Infobae/AT