Abel Martínez dice el PRM no está capacitado para gobernar el país; asegura no les tiene miedo

El alcalde de Santiago, Abel Martínez dijo este sábado que no le tiene miedo a los miembros del Partido Revolucionario Moderno "que salieron a rebuznar" tras la denuncia que hizo de que el incendio próximo al vertedero de Rafey fue provocado y orquestado desde la dirección Distrital de Santiago Oeste y el Partido Revolucionario Moderno.