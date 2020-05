¿Es seguro tener sexo durante el confinamiento?

Si la principal medida para evitar la infección es no besarse ni practicar posturas que permitan la transmisión de esas gotitas respiratorias

Estar encerrado en casa durante tantos días puede llevar a muchas parejas a plantearse mantener relaciones sexuales durante el confinamiento por el coronavirus. Aunque el porcentaje de hombres y mujeres que piensan tener sexo en estas condiciones es mínimo, según explica François Peinado Ibarra, jefe del Servicio de Urología y profesor de Urología de la Universidad Europea Hospital Ruber, “sí hay personas que se lo plantean”.

La primer pregunta que surge es ¿el COVID-19 es sexualmente transmisible? “la evidencia con la que contamos ahora mismo indica que no es un virus que se pueda transmitir sexualmente al igual que otros coronavirus e incluso no está confirmada su presencia en semen o en fluidos vaginales”, indica Jesús Rodríguez, director del Instituto Sexológico Murciano.

Le puede interesar: Jair Bolsonaro dijo que la Organización Mundial de la Salud incentiva la masturbación y la homosexualidad entre niños

Además, añade el director del ISM, “aunque se descubriera su presencia en estos fluidos, no parece que el COVID-19 pudiera infectar al organismo por vía genital, ya que la cantidad de virus sería mucho menor en estos fluidos que en las secreciones respiratorias o la saliva”.

Por tanto, la transmisión genital no parece posible, no obstante, advierte Peinado Ibarra, “dado que se transmite a través de las gotitas respiratorias, los besos y la falta de distanciamiento entre los cuerpos constituyen elementos de alto riesgo para el contagio ya que durante el beso y la respiración cercana, se elimina el virus que fácilmente penetra en las vías respiratorias”. Estas muestras de cariño forman parte de las relaciones sexuales por lo que sí existe un riesgo de contagio elevado en caso de que alguno de los que practican sexo tenga el virus.

Según esta información, según Rodríguez, “las relaciones no estarían contraindicadas sólo si la persona está realizando la cuarentena con alguien de confianza y han pasado 14 días sin síntomas”.

En cualquier caso, siempre hay que extremar las precauciones, ya que, como apunta Peinado, “hay muchas personas asintomáticas pero que están infectadas por el coronavirus”, por lo que su recomendación es “evitar las relaciones sexuales si no se tiene la seguridad de que las dos personas no lo tienen, bien porque lleven aislados muchos días, o bien, aunque esto es menos definitivo para la decisión, porque no hayan tenido contacto con personas de riesgo”.

Si por cualquier situación, “uno de los miembros de la pareja sigue expuesta a un posible contagio por su actividad laboral (profesionales sanitarios, cuerpos de seguridad, trabajadores de supermercados, por ejemplo), estaría desaconsejado, ya que el riesgo de contagio en estos casos aumenta”, recuerda Rodríguez.

Recomendaciones

Si se va a practicar sexo, “serían aconsejables unas precauciones básicas como realizar posturas sexuales que impidan una relación directa cara a cara (en las que uno de los dos dé la espalda al otro) y usar mascarillas ante la más mínima sospecha de que una de las personas haya podido estar en contacto con personas contagiadas o presente algún síntoma”, informa Peinado.

Si la pareja tiene enfermedades de riesgo, como son enfermedades cardíacas, diabetes o enfermedades inmunológicas, “se desaconseja totalmente el sexo de pareja para evitar al máximo la transmisión del virus”, advierte.

Si la principal medida para evitar la infección es no besarse ni practicar posturas que permitan la transmisión de esas gotitas respiratorias y no queremos usar mascarillas o guantes durante el acto sexual, la mejor opción es optar por otras alternativas y es que, tal y como recuerda Peinado: “Las relaciones sexuales son mucho más que la penetración por lo que la masturbación solo o en pareja es otra modalidad para valorar”.

¿Qué ocurre con el sexo oral?

En relación a la posibilidad de practicar sexo oral o anal durante el confinamiento, según Rodríguez, “aunque el riesgo cero no existe, estas dos prácticas en exclusiva, serían las más indicadas”. Y es que, tal y como informa Peinado, “no hay pruebas en el momento actual de que el virus esté presente en los fluidos vaginales y en el semen, por lo que la transmisión por la vía oral parece poco probable”.

Por su parte, en el sexo anal, “para aquellos que lo practican, también es más seguro, puesto que disminuye la probabilidad de transmisión respiratoria al igual que el sexo oral”, indica.

Tras la práctica de cualquier relación sexual, es importante extremar las medidas de higiene. Por eso, “una medida muy importante tanto antes como después de las relaciones, será el lavado de manos, puesto que el virus permanece en muchas superficies o puede permanecer en el plástico de muchos juguetes sexuales”, concluye Peinado.