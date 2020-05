Directora de Compras y Contrataciones del Estado: “La ley no establece suspensión inmediata, la ley no lo permite”

Guzmán reiteró que la institución que dirige desde hace 8 años, se ha encargado de desarrollar un portal de libre acceso al ciudadano

Santo Domingo.-La Directora de Compras y Contrataciones del Estado, Yokasta Guzmán aseguró que aunque la entidad que dirige posee puntos de mejora, no es justo que digan que continúan haciendo lo mismo, al tiempo que informó que de momento la ley contempla ciertas variables ante los procesos de licitación donde se descubren irregularidades y que también se puede emplear la información como arma contra la impunidad.

“La ley no establece suspensión inmediata, la ley no lo permite, incluso cuando nosotros inhabilitamos a un proveedor, este puede irse al Tribunal Superior Administrativo y nosotros aplicamos la resolución que lo inhabilita pero el Tribunal puede decirnos a nosotros no mira, hasta que no conozcamos el fondo, levanta esa inhabilitación , pero está el procedimiento en curso”, expresó.

Te puede interesar: Jóvenes exigen ante el Congreso Nacional aprobación de ley para entrega del 30% AFP

Al ser preguntada por el periodista Pablo Mckinney durante el programa Enfoque Matinal sobre la existencia de algún caso donde se haya registrado una acción penal por parte del Ministerio Público ante una anomalía detectada, la misma respondió que sí aunque el caso fue apelado.

“De lo último así que me acuerdo, fue un sometimiento que hubo al exdirector del Inapa, pero el Tribunal entiendo que lo descargaron y se supone que esa sentencia fue apelada”, informó.

Guzmán reiteró que la institución que dirige desde hace 8 años, se ha encargado de desarrollar un portal de libre acceso al ciudadano a través de cual este pueda consultar cualquier cierre de proceso con el fin de clarificar las actuaciones administrativas.

“A veces la gente se olvida de que tenemos un portal transaccional que fue una demanda de la población, que incluye toda la información de cada procedimiento”, informó.

Continuó mediante el informe de los registros actuales de compras del Estado los cuales según corroboró constituyen en un 39% a equipos de protección personal para médicos y enfermeras e insumos farmacéuticos.

También puedes leer: 800 personas fueron detenidas este lunes por violar toque de queda en RD

Se recuerda que en el año 2017 el Tribunal Colegiado del Distrito Nacional descargó al exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA), Alberto Holguín, quien para ese entonces fuera acusado por la supuesta malversación de más de 190 millones de pesos durante su gestión, situación en la que fue absuelto al no presentarse suficientes pruebas que demostraran su culpabilidad.

Por: Lucía Montes de Oca Zimbrón.