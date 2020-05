Crisis por Covid-19 afecta a cientos de personas que dependen del turismo

En las calles de Boca Chica los hoteles emblemáticos de la zona se encuentran cerrados, así como casi la totalidad de los hoteles del país

Santo Domingo RD.- Playas vacías, hoteles y negocios cerrados, personas desempleadas, es la sorprendente imagen que se repite una y otra vez en los paradisiacos destinos turísticos de República Dominicana, que hoy sufren los devastadores efectos de la inesperada pandemia del COVID-19.

En los polos turísticos, un domingo es igual a cualquier día de la semana. Un hecho sin precedentes en la historia turística nacional.

La hotelería en territorio dominicano genera alrededor de 336,480 empleos: 94,704 directos y 241,775 indirectos. De acuerdo a la presidenta de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de República Dominicana (ASONAHORES), el 99 por ciento de los empleos formales en este sector están suspendidos.

En las calles de Boca Chica los hoteles emblemáticos de la zona se encuentran cerrados, así como casi la totalidad de los hoteles del país.

En las playas no puede haber visitantes. Estas son las instrucciones que han recibido los policías turísticos.

“La orden que se tiene aquí en Boca Chica es que no puede haber ningún tipo de bañista, ni persona deambulando, ni aglomerada en la playa, esa es la orden que tenemos y eso estamos realizando”, explicó Carlos Peguero, policía turístico.

Esta prohibición que busca evitar la propagación del virus, es la razón por la que las calles de las zonas turísticas del país, estén vacías.

Restaurantes y negocios cerca de la playa que antes eran muy visitados ahora sus puertas lucen cerradas.

“Yo tengo 40 días con el negocio cerrado, no está viniendo gente a la playa, la playa se mantiene así vacía, todo cerrado, todos los negocios. Los empleados los tenemos en las casas porque no se pueden dejar en el abandono. Esto ahora mismito está feo”, manifestó Dauel Pérez, propietario de un restaurante en la zona turística de Boca Chica.

Los dueños de negocios dicen no estar preparados para aguantar mucho tiempo con los establecimientos cerrados.

La cruda realidad que viven quienes dependen de la actividad turística, es la misma en cada oficio.

“Esto fue una situación que nadie se esperaba a todos nos tomó por sorpresa y no es un secreto que en nuestro país vivimos prácticamente del día a día. Mi situación no fue diferente a la de otros compañeros del área hotelera que ha sido la más afectada. A diario me comunico con mis compañeros y todos estamos en la misma situación. Mi preocupación sería que ya cuando nuestros empleadores, las empresas para la cual nosotros trabajamos no puedan mantenernos en nómina, entonces, quedemos desempleados, nosotros somos personas que dependemos del turismo, es lo que sabemos hacer y esa es mi preocupación”, destacó Juan Fermín, decorador de escenarios turísticos en Punta Cana.

Por: Kirsis Díaz