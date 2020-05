Muere la cantante Cady Groves a los 30 años

La cantante country Cady Groves murió a los 30 años en su casa de Nashville, Tennessee, por causas naturales después de varios meses batallando contra problemas de salud, tal y como ha confirmado su hermano en una serie de mensajes en las redes.

Cody Groves reveló la trágica noticia del domingo tuiteando que “Cady Groves ha dejado este mundo. Descansa en paz hermanita. Espero que te hayas reunido con Kelly y Casey". Y añadió en el mismo mensaje: “Los detalles son limitados en este momento, pero la familia está tratando de obtenerlos y mantendrá a las personas actualizadas”.

En una segunda publicación y saliendo al paso de diversas especulaciones en diferentes medios locales, ha explicado que en la autopsia no hay indicios de autolesiones ni ningún daño, por lo que murió de “causas naturales”.

Cody hizo otra publicación más larga para reiterar que su hermana murió por causas naturales. "El médico forense ha completado la autopsia y no había indicios de autolesión”, afirmó. “Odio incluso tener que hacer esto, pero aparentemente el mundo e internet son un grupo de información errónea retorcida”, escribió en un comunicado publicado en Twitter varias horas después de su anuncio inicial.

Ha añadido, asimismo, que Cady tuvo problemas médicos el pasado año que podrían haber reaparecido en las últimas semanas. “Por favor, respeten su nombre y a su familia antes de compartir información que no provenga directamente de aquí”, reclamó.

Conocida principalmente por el hit “This little girl”, la artista nacida en Oklahoma estaba trabajando en un próximo disco para publicar este año. Su equipo dijo que Groves, que previamente había salido de tour con grupos como Good Charlotte, estaba trabajando en un nuevo material y recientemente había firmado con el sello Thirty Tigers.

“Cady estaba ansiosa por los próximos meses por el lanzamiento de su nuevo álbum”, concluyó en su mensaje público el hermano de la fallecida cantante. “Nuestra última conversación en profundidad (ya que la mayoría eran bromas ingeniosas) fue que ella me enviaba canciones para canciones para criticar y dar su opinión”.

En el pasado, la artista había tenido que afrontar la muerte de sus hermanos Casey y Kelly, que fallecieron en 2007 y 2014, respectivamente, a los 28 años .

La última publicación de Cady en Instagram fue el 23 de abril.

Groves murió pocas semanas después de que publicara una serie de mensajes desesperados quejándose de los temores sobre su salud mental durante el aislamiento social por el coronavirus. "Algunos días mi salud mental es horrible”, admitió el 15 de abril, diciendo: “Me siento completamente sola y asustada y lejos de todos los que amo”.

Nacida el 30 de julio de 1989 en Oklahoma, Groves lanzó su carrera en 2009 con el sencillo “A Month of Sundays”, seguido al año siguiente por “The Life of a Pirate” y “This Little Girl” en 2012. Firmó con el sello independiente Vel Records, lanzando el sencillo “Crying Game” en 2015. Su canción más reciente fue “Oil and Water” de 2017.

“El gran espíritu de Groves y la presencia ganadora en el escenario la convirtieron en la favorita del público desde el principio. Como parte del Bamboozle Roadshow, realizó una gira con Boys Like Girls, LMFAO, Good Charlotte y Third Eye Blind y continuó tocando para fanáticos en Nashville”, indcicó Vel Records en un comunicado, que señalaba que trabajó con una amplia gama de otros compositores y artistas, entre ellos el fallecido productor / escritor Busbee, la leyenda americana Jim Lauderdale, Savan Kotecha, Kristian Lundin y Carl Falk.

