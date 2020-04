En vivo: López Obrador presenta nueva proyección para el coronavirus en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este jueves presenta , junto con miembros de su gabinete y el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, una nueva proyección de la pandemia del coronavirus Covid-19, en el país.

“Estamos en la etapa más crítica y tenemos que seguirnos preparando para que no haya saturación de hospitales, que no nos desborde la pandemia, hasta ahora vamos bien, desde luego es muy lamentable que haya hospitalizados, que estén perdiendo la vida serem humanos, mandamos también nuestro pésame a los familiares y mandamos también , nuestro mensaje de ánimo a los que están hospitalizados a los enfermos, a todos y aquí de manera especial mando un mensaje a un abrazo a Oscar Chávez, que fue internado ayer, y así muchos otros a todos, en nuestro abrazo fraterno para salir adelante, que no perdamos la fe nunca”, expresó el mandatario mexicano.