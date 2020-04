Vicepresidencia y PMA entregan alimentos y suplementos a más de 130 mil personas vulnerables ante COVID-19

SANTO DOMINGO, RD.- La Vicepresidencia de la República, a través del programa Progresando con Solidaridad (Prosoli), en coordinación con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), iniciaron este lunes la entrega de raciones de alimentos fortificados y suplementos ricos en vitaminas y minerales a más de 130 mil niños y niñas (menores de seis meses a 5 años), embarazadas y adultos mayores que viven en la vulnerabilidad para mejorar su estado nutricional y fortalecer su sistema inmunológico ante la presencia en el país del coronavirus.

La vicepresidenta Margarita Cedeño, junto al representante del PMA en la República Dominicana, Romain Sirois; el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el país, Carmelo Gallardo; y el director general de Prosoli, Héctor Medina, iniciaron la distribución de 199 mil 25 kilos (438 mil 773 libras) del alimento Progresina y del suplemento Chispitas Solidarias, con el objetivo de garantizar la alimentación y fortalecimiento del sistema inmunológico de los más vulnerables ante la amenaza que representa el coronavirus.

También a través de instituciones de la sociedad civil, las iglesias, organizaciones no gubernamentales, hogares de cuidado a menores, de personas adultas mayores y juntas de vecinos que atienden los citados grupos, entre los que incluyen integrantes de familias Prosoli, huérfanos, portadores de VIH, migrantes y personas con discapacidad. El personal involucrado en la distribución tomó todas las medidas de prevención de contagio del coronavirus como el uso de mascarillas, guantes y distancia de dos metros entre participantes.

Cedeño destacó que la iniciativa es un esfuerzo para mantener los logros de República Dominicana en la lucha contra la desnutrición y la subalimentación como disminución de la prevalencia de subalimentación, de un 14.6% en el período 2010-2012, a un 9.5% en el período 2016-2018, los cuales se ven amenazados por los efectos del COVID-19 en la población más vulnerable.

“Y hoy estamos dando un paso más en ese camino, porque resulta evidente que un cuerpo mejor nutrido, con suficientes vitaminas y minerales, es capaz de combatir mejor el virus y, por ende, disminuir las posibilidades de internamiento o de mortalidad”, destacó en una conferencia de prensa transmitida por las cuentas de redes sociales de la Vicepresidencia.

La también coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales (GCPS) reiteró el llamado a toda la población a que se cuiden, cumplan con las medidas que buscan evitar la propagación del virus al asegurar que esta es una semana crucial en el combate a la epidemia.

“Este es un virus que no tiene clase social, no tiene raza, no tiene sexo... en realidad el COVID-19, el SARS-CoV2 es una pandemia porque es muy fácil de contagiar, ese es el gran riesgo que tenemos. Por eso es importante que acatemos las medidas de las autoridades, que mantengamos el distanciamiento social, que nos quedemos en la casa, que por favor hagan que las autoridades puedan tener un ejercicio más productivo que no sea estar llamando a la población para que entre a la casa como si fuéramos niños pequeños”, exclamó.

El representante del PMA indicó que ese organismo preparó también una guía para la distribución de manera segura de alimentos en situaciones de emergencia en apoyo a los esfuerzos del Gobierno dominicano para garantizar la disponibilidad de alimentos a las familias más afectadas por la crisis de la COVID-19. Puntualizó que esa guía obedece a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Ministerio de Salud Pública.

“Este componente de nutrición pone de manifiesto el compromiso del PMA, el Programa Mundial de Alimentos, con el fortalecimiento del Sistema de Protección Social para garantizar el acceso a los alimentos necesarios para la adecuada nutrición de la población dominicana, especialmente de los sectores más vulnerables”, sostuvo.

En cuanto a las medidas gubernamentales para garantizar la seguridad alimentaria Sirois externó: “Aprovecho para felicitar las medidas proactivas del Gobierno dominicano para garantizar la alimentación de las personas más vulnerables frente a esa situación a través de los distintos programas sociales; en particular el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas reconoce los esfuerzos realizados por la Presidencia, la Vicepresidencia y sus equipos para poner en marcha el programa de protección social ante emergencias Quédate en Casa”, resaltó.

También participaron el acto el presidente del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica (Codue), Feliciano Lacen; la directora del Círculo de Mujeres con Discapacidad, Cristina Francisco; el padre Wilfredo Montaño y la pastora Nancy Amancio, entre otros.

Entrega de suplementos

Esta es una de las estrategias gubernamentales para velar por la seguridad alimentaria y nutricional de los integrantes de Prosoli y de aquellos que han visto disminuir sus ingresos por las medidas de distanciamiento social adoptadas para frenar la propagación del COVID-19 en el país.

Dado que las personas que presentan algún tipo de desnutrición son más vulnerables e inmunocomprometidos para hacer frente a la enfermedad, la Vicepresidencia y el PMA, decidieron cambiar la estrategia regular de distribución de Chispitas Solidarias y Progresina durante el período de emergencia nacional y aliarse para su distribución con instituciones que están trabajando de manera directa con los grupos más vulnerables.

Como ha explicado la vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales (GCPS), Margarita Cedeño, además del programa temporal Quédate en Casa y del Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE), el Gobierno que encabeza Danilo Medina ejecuta diferentes iniciativas para proteger a la población más vulnerable sin dejar a nadie atrás. La presente reviste especial importancia ya que una dieta saludable y diversa es la base para una mejor respuesta del sistema inmunológico ante un posible contagio.

Entre las instituciones de todo el país que recibirán los aportes y servirán de canal para la entrega de estos suplementos, sin aglomeraciones y cuidando el distanciamiento social, se encuentran: Aldeas Infantiles SOS, Fundación Red de Misericordia, Cáritas, Hogar de Niños de la Calle, Fundación Nancy Amancio, Círculo de Mujeres con Discapacidad (Cimudis), Fundación Dominicana de Veteranos con Discapacidad, Vicaría Santo Cristo de los Milagros, Fundación Francina Hungría, Ministerio Evangélico Tiempo de Despertar y Asociación de la Comunidad Migrante Dominico-Haitiana.

También Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos, Esperanza y Vida, Divina Providencia, Fundación Paloma, Conani, Hogar de Ancianos Nuestra Señora de Fatimasor, Hogar Niños de Monte Plata, Hogar de Ancianos Nuestra Señora del Carmen, Patronato La Nueva Barquita, Fundación la Casa del Divino Niño, y parroquias como San Mateo Apóstol, María Auxiliadora, San Pedro Apóstol, Grupos Humanos, Lahna Gautier, Pasos de Fe, entre otras.

Mejora nutricional

El consumo de Chispitas Solidarias y Progresina contribuye al fortalecimiento del sistema inmune de la población que lo consume. Chispitas Solidarias es una mezcla que contiene 15 vitaminas y minerales, se destina a niños de seis meses a 5 años; mientras que el supercereal Progresina es una mezcla de maíz y soya fortificado con 21 vitaminas y minerales que tiene formulaciones especiales para niños, embarazadas y envejecientes.

El consumo de estos productos es efectivo para combatir la desnutrición y la anemia, como lo evidenció el estudio “Impacto del componente de Nutrición del programa Progresando con Solidaridad en el estado nutricional de los niños y niñas entre seis y 59 meses de hogares participantes”, realizado por el Ministerio de Salud y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) con financiamiento del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en coordinación con el PMA.

El informe estableció que la desnutrición crónica disminuyó a más de la mitad al pasar de 12 a un cinco por ciento en niños y niñas entre seis y 59 meses de hogares participantes de Prosoli y que el 28 por ciento de los infantes mejoró su estado nutricional entre el 2014 y 2017 luego de consumir el alimento complementario fortificado Progresina y el suplemento nutricional Chispitas Solidarias.