Presidente Medina sobre situación del COVID-19 en Nueva York: "Lo que está ocurriendo allí es devastador"

“No tengo palabras para expresar mis condolencias con todas esas familias”

Santo Domingo, RD- El presidente Danilo Medina calificó como “devastador” lo que está ocurriendo en Nueva York con la pandemia COVID-19. Mostró su pesar por la cantidad de dominicanos que se han visto afectados.

“No tengo palabras para expresar mis condolencias con todas esas familias”, expresó Medina.

Le puede interesar: Presidente Medina: habrá consecuencias para quienes no actúen con transparencia en procesos de emergencia

Durante su discurso, el presidente indicó que en el continente Americano hay más de una decena de países que presentan una tasa de muertes en relación con el número de contagios mayor que la de República Dominicana.

En ese sentido, tomó como ejemplo el estado de Nueva York, aunque reconoce no es un país, explica que en esta ciudad la pandemia inició el mismo día que en República Dominicana.

Le puede interesar: Presidente Danilo Medina destaca labor del Gobierno contra pandemia de coronavirus

Destacó que este viernes Nueva York tenía una cifra de 123,146 casos de contagio por coronavirus y 11,477 fallecidos.

“Es decir, 1,466 casos por cada 100,000 habitantes y 136 muertos por cada 100,000 habitantes. Nuestro país, en este momento, tiene 4,126 casos y 200 fallecidos. Es decir, 36 casos por cada 100,000 habitantes y 1,8 muertos por cada 100,000 habitantes”, explicó el mandatario.

Aseguró que esa diferencia se ha logrado con la ayuda de los ciudadanos dominicanos.

Parte del discurso de Medina que trata la situación del COVID-19 en Nueva York:

Tomemos por un momento una perspectiva más amplia, como siempre conviene hacer en la lucha contra una pandemia global.

Hoy hay más de una decena de países en nuestro continente que, lamentablemente, presentan una tasa de muertes en relación con el número de contagios mayor que la nuestra.

Veamos un ejemplo comparable en número de personas a nuestro país y donde la pandemia inició el mismo día que nosotros: la ciudad de Nueva York.

La Ciudad de Nueva York tiene ahora 123,146 casos y, lamentablemente, 11,477 fallecidos.

Es decir, 1,466 casos por cada 100,000 habitantes y 136 muertos por cada 100,000 habitantes.

Nuestro país, en este momento, tiene 4,126 casos y 200 fallecidos.

Es decir, 36 casos por cada 100,000 habitantes y 1,8 muertos por cada 100,000 habitantes.

Esa gran diferencia es lo que hemos logrado gracias a la ayuda de todos ustedes.

Y pueden creerme si les digo que realizar esta comparación es especialmente difícil para nosotros en este momento, porque esas cifras de Estados Unidos son terriblemente dolorosas para los dominicanos también.

Esta semana sostuve una conversación con el alcalde de Nueva York y me confirmó que el 34% de los fallecidos allí son latinos. Me comentó además, que de la colonia de latinos residentes en la ciudad de Nueva York, los dominicanos son la mayoría, pero también me informó que la colonia de los dominicanos son los que viven en una situación de mayor vulnerabilidad.

Al día de hoy han muerto 11,477 personas en la ciudad de Nueva York, de los cuales el 34% son latinos, lo que equivale a decir que han muerto por lo menos 3,902 personas de origen latino y si los dominicanos somos la mayoría de ese porcentaje, eso nos hace pensar que varios cientos de dominicanos han perdido la vida en la ciudad Nueva York.

Lo que está ocurriendo allí es devastador. No tengo palabras para expresar mis condolencias con todas esas familias.

Nuestro mayor deseo para todos y cada uno de los países afectados por esta plaga es que la situación evolucione favorablemente y que sus ciudadanos sanen lo antes posible.

Aquí no caben competiciones. Todas las naciones de la Tierra estamos enfrentando al mismo enemigo. Este virus no entiende de fronteras y mientras haya un núcleo activo en alguna parte del mundo todos tendremos que estar alerta.

Tampoco hay espacio para politizar ni para tratar de sacar ventajas electorales de la situación. El lugar protagonista en este momento le corresponde a los expertos, a quienes tienen en sus manos salvar vidas.

Por eso, nuestra obligación es seguir actuando con la máxima responsabilidad, con efectividad y sumando nuevas medidas diariamente de acuerdo a la evolución de la pandemia. Y eso estamos haciendo.