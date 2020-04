Señaló que con el cuidado de su esposo, logró comenzar la paulatina recuperación en la que está ahora

NUEVA YORK._ La madre dominicana Estephany Herrera López, con 36 semanas de embarazo y contagiada por el COVID-19, viéndose obligada a aislarse en su casa de Lawrence en Massachusetts, relató la angustia y los temores que vivió, creyendo que podría contagiar a su bebé en el vientre y que la criatura pudiera morir.

Herrera, quien apareció en una entrevista en Telemundo Nueva Inglaterra, contando su amarga experiencia, dijo que esperando su tercer hijo, se enteró de dio positivo del coronavirus.

“No quería ir al hospital, donde no pudiera ver a mis hijos”, dijo, añadiendo que por ello, prefirió mantenerse aislada en su casa, aunque allí, nadie la visitaba.

Señaló que con el cuidado de su esposo, logró comenzar la paulatina recuperación en la que está ahora.

“Tenía que seguir al lado de mis hijos y mi esposo y en un hospital, no podía verlos”, relató.

“Estuve dos semanas estancada en mi cuarto del que no podía salir, no podía dormir con mis hijos ni darles un beso, es una situación muy difícil”, agregó.

Narra que su primer temor fue el de que el bebé en gestación pudiera ser contagiado por ella y morir de COVID-19.

“Como este es un caso nuevo y ellos no pueden asegurar de que no le vaya a pasar nada al bebé, me daba fiebre alta y eso me preocupaba que le pudiera hacer daño al bebé”, dijo Herrera.

“Mi esposo tenía días que tenía dormir en otro cuarto e ir a la habitación donde yo estaba, porque no podía respirar”, añadió.

“Era un dolor en el cuerpo que no tiene comparación”, describió la dominicana.

“Lo importante es que estamos vivos gracias a Dios, eso es lo más importante”, añadió.

Debido al contagio, ella y su esposo se quedaron sin trabajo en medio de la pandemia y la crisis económica generada por el COVID-19.

Por: Miguel Cruz Tejada