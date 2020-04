Musulmán decapita padre y se come parte del cadáver en Brooklyn

La víctima era propietario de un supermercado

NUEVA YORK._ Un musulmán identificado como Khaled Ahmad, de 26 años de edad, perturbado mentalmente y aparentemente empujado por la cuarentena reaccionó asesinando a su padre, Imad Ahmad de 57, la madrugada de ayer miércoles, cortándole la cabeza y descuartizando el cuerpo, cuyos pedazos dejó al lado del resto del cadáver, después de supuestamente haberse comido parte del cuerpo, y luego fue a un negocio para decirle a un policía que asesinó a su papá.

La víctima era propietario de un supermercado.

Vecinos en el sector Dyker Heights en Brooklyn, donde el parricida y su progenitor compartían la vivienda de ladrillos, describieron a hijo y padre, como parte de una familia ejemplar, pacífica y sin conflictos, aunque algunos dijeron que las discusiones entre ambos eran cotidianas.

Se dijo que el hijo estaba desempleado y se había quedado a vivir en la casa y tenía antecedentes de problemas mentales.

Después de asesinar brutalmente a su papá, el asesino salió de la casa, fue a un negocio cercano donde se venden bagels poco antes de las 4:20 de la madrugada, donde abordó un policía de patrulla y le confesó que había matado y comido a su padre.

“Es una de las peores escenas del crimen que he visto. Le faltaban partes del cuerpo, no sabemos dónde están ", dijo un oficial de alto rango que participa en la investigación. “El sospechoso se acercó a dos oficiales que estaban en la tienda de bagels y les dijo que mató a su padre. Me informaron que también se comió a su padr ”, dijo una fuente policial.

"Maté a mi padre", les dijo Ahmad a los patrulleros, según confirmó un portavoz de la policía de Nueva York.

Los policías lo esposaron y fueron a la casa de ladrillos de dos familias en la calle 84 cerca de la avenida 14, donde encontraron al padre muerto con múltiples puñaladas, dijo la policía.

"El cuerpo del padre fue gravemente mutilado", dijo el portavoz.

El hijo asesino cortó los brazos y parte de la cabeza de su padre, además de destriparlo, dijeron fuentes policiales. Puso algunas de las partes del cuerpo cerca del resto del cadáver.

Dijo a los oficiales que él y su padre habían tratado de quedarse en la casa durante la pandemia y aparentemente discutían por la cuarentena. Los policías encontraron un largo cuchillo de cocina en la casa.

Un vecino le dijo a la policía que había escuchado gritos provenientes de la casa de la noche a la mañana, pero que no hizo nada porque las discusiones eran cotidianas.

No dijo de qué discutían el papá con el hijo.

Ahmad fue acusado de asesinato y posesión criminal de armas.

Aunque la policía no ha establecido el motivo del asesinato, allegados a la familia y vecinos, sostuvieron que la mayoría de las veces, ambos se enfrentaban verbalmente por la cuarentena.

La religión musulmana, con sus propias leyes, rechaza las normas de los países occidentales, especialmente Estados Unidos y las tradiciones religiosas en América Latina.

Los radicales musulmanes dicen que solo obedecen los mandatos de Alá, que es su Dios.

Otro vecino dijo que el padre era dueño de un supermercado en Queens y que era un hombre muy bueno.

“Eran una familia muy agradable. Muy buena gente. Es muy extraño. Muy extraño”, dijo el vecino de 54 años.

Este fue el cuatro asesinato en menos de 12 horas desde el martes en la tarde, perpetrados en Nueva York en medio de la pandemia.

Miguel Cruz Tejada