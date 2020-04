Video: Pide disculpas tras violar toque de queda y decir que “ni el presidente le puede salir”

View this post on Instagram

Un joven identificado como "El Pipa" pide disculpas tras ser apresado por incumplir el toque de queda. En un video publicado este miércoles en redes sociales, El Pipa dijo que nadie puede impedirle estar en la calle, "ni el presidente". El joven oriundo de Jarabacoa en el audiovisual calificó al primer mandatario, Danilo Medina, con palabras obscenas. Luego pide disculpas esposado junto a otro joven que grabó el vídeo, donde también reta a autoridades policiales.