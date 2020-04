Alfredo Pacheco insiste se incremente la aplicación de pruebas Covid-19 en el país

Santo Domingo, RD.- El diputado Alfredo Pacheco, vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la Cámara de Diputados planteó la necesidad de reforzar la orden de aislamiento social en los próximos 17 días de emergencia, insistió en incrementar la aplicación de pruebas, la disponibilidad de camas y la adquisición de materiales fundamentales, como mascarillas y guantes.

Para lo que recomendó posibilitar que algunas empresas de zonas francas con capacidad para la producción de esos instrumentales puedan producir para el mercado local durante la crisis.⁣

⁣

El diputado del Partido Revolucionario Moderno por el Distrito Nacional hizo los planteamientos durante su participación en la reunión virtual de la Comisión Bicameral celebrada ayer que da seguimiento al estado de emergencia provocada por la pandemia de Covid-19.⁣

⁣

Sostuvo que aunque al iniciar la reunión el ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo ofreció informaciones auspiciosas sobre las medidas adoptadas en materia de prevención y control del virus, no le cabe dudas que el país necesita y reclama de mayores esfuerzos y de más eficiencia en los servicios de atención puestos a disposición del público como los números telefónicos para orientación y apoyo.⁣

⁣

Pacheco destacó la participación de los legisladores miembros de la comisión, en la que primó, según dijo, el espíritu de colaboración para enfrentar la crisis y la necesidad de que el gobierno atienda los reclamos de sectores laborales que se han quedado al margen de las medidas compensatorias, como los peluqueros, motoconchistas, trabajadoras de las bancas de apuestas, entre otros.⁣

⁣

Citó que durante la reunión diputados y senadores del Partido de la Liberación Dominicana felicitaron a las autoridades por su desempeño, mientras que legisladores de oposición insistieron en las fallas en los sub-registros, mínimas pruebas aplicadas y la falta de apertura del gobierno para darle participación a otros sectores como los gremios médicos y los partidos políticos.⁣

"Yo, por ejemplo, insistí en que no creo que haya tantas camas disponibles como aseguró el ministro Montalvo, que citó más de dos mil cuatrocientas camas, porque hay una inmensa cantidad de pacientes que no solo no encuentran una cama, sino que llaman a los números que da el gobierno y ni siquiera les toman las llamadas". dijo.⁣