Liam Payne confirmó que el regreso de One Direction ya está en marcha

Reino Unido.-Cuatro años después de que anunciaran su separación, los integrantes de One Direction se juntarían una vez más sobre el escenario. Así lo confirmó el propio Liam Payne , quien está preparando un concierto como parte de la celebración del décimo aniversario de la banda en el mes de julio.

Payne reveló que tanto él como sus ex compañeros de One Direction están en contacto para planear un reencuentro. "Tenemos la fecha del décimo aniversario a punto de llegar así que hemos estado hablando un montón durante las últimas semanas”, afirmó el cantante en declaraciones a The Sun, que en la actualidad está promocionando su nuevo single “Midnight”.