Embajador haitiano pide a sus compatriotas respetar el estado de emergencia en RD

Santo Domingo, RD.- El embajador de Haití en República Dominicana, Yves Rody Jean, llamó a todos los ciudadanos haitianos a que respeten las medidas adoptadas por el Gobierno dominicano para evitar el contagio por coronavirus Covid-19.

El mensaje del diplomático había sido transmitido vía las redes sociales a sus compatriotas, con el propósito de que no hicieran caso a un audio que había circulado que los invitaba a presentarse en la sede de la embajada a buscar ayuda económica.

“Saludos a todas mis compatriotas les habla su embajador. Hay un mensaje que está circulando por los medios sociales que hace creer que la embajada hará una reunión el próximo lunes a las 8 am, donde invita a todos los haitianos a participar, les digo a todos que no escuchen ese mensaje falso”, se escucha al Yves Rody Jean en un audio que fue enviado a CDN por personal de la delegación diplomática haitiana.

En el audio, el embajador les indica a sus compatriotas que no hay director general en la embajada y que están cerrados para el público, que no habrá reunión y que todos los contactos sociales no tienen derecho hacerse hasta tanto las autoridades dominicanas autoricen que las actividades vuelvan a su normalidad en el país.

El embajador haitiano insiste en pedirles a todos que respeten las consignas de las autoridades dominicanas y de la embajada y que para cualquier información pueden llamar a los números de emergencias para que puedan contactar: 809-686-7115 extensión 221 o a los celulares 829 222-1980/ 1984 y 1991 y en Santiago 809-671-4526, en Higuey 829-572-9182, y para Barahona 829-985-4217.

A pesar del mensaje del embajador haitiano, este lunes se presentaron decenas de ciudadanos haitianos a la embajada en busca de ayuda económica o de la posibilidad de regresar a su país.