Arzobispo Ozoria: "Cristo quiere que volvamos al origen, que no abandonemos nuestra fe"

View this post on Instagram

El Arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Ozoria Acosta, durante la Vigilia Solemne de este Sábado Santo expresó que en esta pandemia “Cristo quiere que volvamos al origen, que no abandonemos nuestras tradiciones cristianas, que no abandonemos nuestra fe”. Para ampliar esta y otras informaciones, pulsa el enlace que aparece en la descripción de nuestro perfil. _________________ #CDN37 #CDN #RD #News #Noticias #tvdominicana