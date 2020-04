Muere dirigente de Alianza País y matriarca dominicana por coronavirus en Queens y El Bronx

Reportaron también las muertes del padre de un dirigente de la seccional del PLD y otra dominicana en Nueva Jersey

NUEVA YORK._ El reconocido dirigente de Alianza País, Félix Espinal y la matriarca doña Aña Arnaud Tejada, murieron en Queens y El Bronx por coronavirus, aumentando la cantidad de dominicanos y dominicanas que han perecido a causa del COVID-19.

Ayer jueves se reportaron también las muertes del padre de un dirigente de la seccional del PLD y otra dominicana en Nueva Jersey.

Espinal, quien llevaba décadas residiendo en Estados Unidos, con cuatro hijos, dos varones y dos hembras, procreados con su esposa Carmen Espinal, emigró desde la República Dominicana el 19 de diciembre de 1969.

“Se nos acaba de ir Félix Espinal, un militante y dirigente de Alianza País de Queens. Un hombre apacible, de sonrisa tímida y con un corazón gigante”, escribió el coordinador general de ese partido Luis Mayobanex Rodríguez, al lamentar el deceso del dirigente.

“Un compañero leal, honesto y sincero. No hubo un llamado a prestar solidaridad que Félix no respondiera. La solidaridad en su práctica no conocía fronteras”, añade el mensaje.

Espinal, creó la Fundación Mano Amiga y era nativo de pueblo Nuevo en Santiago de los Caballeros.

Era el propietario de la agencia de servicios múltiples a taxistas y la comunidad “Espinal Brokerage” en Queens y uno de los más importantes propulsores del deporte en ese condado, que apoyaba con donativos de uniformes, útiles deportivos y respaldo económico.

Alianza País, lo describe como amante de la justicia, la equidad social y económica después de su trabajo y de darles seguimiento a sus familiares, encontraba tiempo para ayudar a construir un mejor futuro para todos los dominicanos y dominicanas.

“Alianza País esta conmovida con tan devastadora pérdida. Nos unimos en abrazos solidarios con su familia y de manera muy particular con su esposa Carmen Espinal y sus hijos. El dolor y la tristeza que nos embarga en estos momentos no quedaran en el olvido; pues, llevaremos con orgullo y levantaremos con valor y dignidad el nombre y el ejemplo de Félix Espinal”, dijo el coordinador en sus condolencias.

LA MATRIARCA

Por su parte, la señora Arnaud Tejada, quien este 26 de julio cumpliría 84 años de edad, era madre de nueve hijos y abuela de numerosos nietos.

Era abuela del destacado dirigente juvenil de la seccional del PRM, Jairo T. Guerra.

Llevaba más de 30 años en Estados Unidos y tenía problemas prevalentes de complicaciones de salud, un caldo de cultivo letal para el coronavirus.

Murió en el hospital Saint Luke´s en Manhattan, conde fue ingresada en la emergencia con agudos problemas respiratorios.

También sufrió de debilidad, falta de apetito y fiebre, informó su nieto Jairo a este reportero.

Fue transportada al hospital en una ambulancia y entubada.

