Denuncian doctoras se niegan atender paciente con síntomas de COVID-19 en hospital de Hato Mayor

El doctor Cuevas mostró su descontento por la actitud asumida por el personal

HATO MAYOR, RD.- El director del hospital municipal de Hato Mayor del Rey, doctor Bruno Cuevas, denunció este martes que dos doctoras que prestan servicios en este centro asistencial se negaron atender a un paciente que habían llevado al centro con síntomas de coronavirus por temor a ser contagiadas.

El ejecutivo dijo no entender la actitud de las médicos, porque, según expresó “estaban más protegidas que un astronauta”, en alusión a que vestían las indumentarias indicadas para atender este tipo de casos.

El galeno explicó que debido a la negligencia de las profesionales de la salud recibió una llamada telefónica narrándole lo que estaba ocurriendo por lo que atinó a dirigirse rápidamente al hospital a percatarse de la situación.

“Cuando a mí me llamaron, a eso de las 10:30 de la mañana, para que yo fuera al hospital porque había un problema, cuando llegó me encuentro con un paciente con todos los síntomas del COVID-19, tos seca, dificultad respiratoria severa y lucia muy pálido y agudamente enfermo”, narró Cuevas al ser entrevistado en el programa El Control de la Mañana que se transmite por la emisora local Azúcar FM.

Mostró su descontento por la actitud asumida por el personal, a quien llamó indiferentes.

“Yo entiendo el miedo a exponerse a una enfermedad seria, puedo entenderlo, ahora lo que no puedo entender es la indiferencia, que se abandone a un ser humano”, dijo en tono indignado el galeno.

Cuevas dijo que el caso ocurrió antes de ayer y que cuando se presentó al hospital lo primero que hizo fue canalizar al paciente porque dichas doctoras ni eso pudieron hacer.

“A nosotros los directores de hospitales nos tienen prohibido que hablemos, pero si no hablo me rompo en cuatro”, prosiguió el doctor.

Dijo que tuvo que asistir solo al paciente por espacio de más de seis horas porque hasta las enfermeras estaban trancadas en una habitación.

“Las enfermeras estaban trancadas en una habitación y a una de ella le dije, por favor ven ayúdame, porque me he muy difícil canalizar el paciente con los guantes porque el teipe se me pega en el plástico, e inmediatamente se fue detrás de una pared” narró.

Agregó que el paciente era diabético y ni siquiera se le había tomado una muestra de sangre para una glicemia ni canalizado una vena para hidratarlo.

“A ese paciente no se le había hecho nada, excepto llenar los protocolos que si lo hicieron correctamente las dos epidemiólogas”, dijo.

Cuevas dijo que duró más de ocho horas en el hospital tratando de ayudar al paciente, hasta que tras realizar diligencias con sus colegas de San Pedro de Macorís lograron referirlo hacia el hospital Oliver Pino, posteriormente lo transfirieron al Ramón de Lara donde finalmente falleció.

El profesional de la salud también denuncio que las mismas doctoras que se negaron a brindar atenciones al paciente del mismo modo no quisieron atender a una embarazada que llevaron desde el municipio de El Valle.

El director del centro dijo que por dos décadas directores han tapado “las diabluras” que hacen algunos doctores del referido hospital pero que él no se iba a quedar callado.

Recordó que el rol de un médico, enfermera, de un laboratorista o camillero no cambia dependiendo de la situación. “Mi deber como médico, mi respeto por la dignidad humana, mi aptitud de optimismo y de darle confianza al paciente no depende de que haya una crisis”, argumentó.

Reveló que ha denunciado la situación que se está dando en el hospital provincial ante el Colegio Médico Dominicano y las autoridades de la ciudad.