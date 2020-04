Cantante urbana Melymel es la mujer del video orientando a policías y militares sobre medidas de higiene ante COVID-19

View this post on Instagram

La gente de @cdn37 me agarraron infraganti, hehehe... si tienen amigos policías, seguro le han contado sobre una ciudadana anónima que, todos los días, pasa por cada retén a regalar guantes, manitas limpias y mascarillas que tanto necesita el cuerpo de seguridad, ofreciendo una charla de 15 minutos, explicando la importancia de respetar el protocolo de higiene, tanto durante su labor como cuando llegan a casa. Juntos podemos 🙏🏼gracias a todo el que está detrás de cámaras conmigo, pronto haremos una oración por todos ellos que han sacado de sus bolsillos para aportar a la causa, en momentos donde nadie quiere soltar lo suyo. Acabo de dedicar mi oración de las 9am-9pm por ellos💕