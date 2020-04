“¿Te niegas a tomar las medidas preventivas contra el coronavirus?”, funeraria de El Seibo ofrece “solución”

EL SEIBO, RD.- La funeraria La Solución en El Seibo, aquella que se ha caracterizado por poner especiales en los servicios funerales cada año en el Viernes Negro, volvió a sorprender, al poner a circular un anuncio para que las personas acaten las medidas ante el coronavirus Covid-19.

"Te niegas quedarte en casa, te aburre cumplir las medidas preventivas contra el coronavirus, pues escucha con atención este comercial de funeraria La Solución, tenemos los más modernos y cómodos ataúdes que se adaptan perfectamente a tu imprudencia, a tu inconsciencia", se puede escuchar en el comercial que ha roto parámetros en El Seibo.

Y agrega: "Los precios están tan bajo, como para morirte".

El reflexivo comercial explica a la gente que si "es que no entiendes que no salga a las calles, que no haga aglomeraciones de personas. A ti que te aburre quedarte en casa, no te preocupe, en Funeraria La Solución te hacemos el coro".

El negocio, propiedad del regidor Francisco Álvarez Mercedes (Kikito), tiene su promoción en la radio, la televisión local y las redes sociales lo que ha llamado la atención de todo El Seibo.

En esta ocasión, el negocio de una manera muy peculiar llama a los seibanos a quedarse en casa, señalando que sino lo hace , entonces te espera la muerte, y que para ello cuenta con precios especiales en los servicios y venta de ataúdes normales y sarcófagos.

"Con esta promoción lo que buscamos es que las personas tomen conciencia, ante la pandemia del Covid-19, pues ahora la gente solo persigue bienes personales y no mide las consecuencias que puede acarrear la letal enfermedad", dijo a Diario Libre Francisco Álvarez Mercedes, propietario de la funeraria en El Seibo.