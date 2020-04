Vecinos de Gascue exigen no se reciban pacientes con COVID-19 en Centro Gastrodiagnóstico y Especialidades

Santo Domingo, RD.- Las juntas de vecinos de Gascue realizaron una manifestación pacífica con cacerolazos y bocinas de vehículos frente al Centro Gastrodiagnóstico y Especialidades, ubicado en la calle José Joaquín Perez casi esquina Bolivar, en protesta para que no atiendan pacientes contagiados con el COVID-19.

“Es una amenaza a la comunidad pretender atender pacientes con COVID-19 en el Gastrodiagnóstico y Especialidades. Este no cuenta con las condiciones adecuadas. Gascue es una comunidad de envejecientes con numerosas personas hipertensas y diabéticas, siendo una población de alto riesgo que no debe exponerse al contagio”.

Hicieron un llamado a las autoridades a desistir de las intenciones de utilizar el centro para la atención de pacientes con COVID19.

“Como vecinos hemos acatado todas las medidas y normas impuestas por el gobierno sin violar ninguna. No es justo que ahora traigan un foco de infección o contagio del virus en un lugar que no reúne las condiciones básicas para este tipo de atención, considerando que no es un centro médico aislado y no posee siquiera linderos”, externaron.

La protesta, realizada respetando el toque de queda tocando cacerolas desde los balcones, se realizó luego de ver cómo en los últimos días un contingente militar limpió las facilidades del centro, instalando carpas, camas y aires acondicionados con la intención de atender pacientes con COVID-19.

“Yo me opongo a que justo al lado de mi casa se reciban pacientes con COVID19. Mi padre es un señor de 85 años, con discapacidad, hipertensión y diabetes” externó Daisy Josefina Guerrero.

Gascue es una de las zonas más antiguas de la ciudad, en la que se estima viven más de 12,000 personas, en su mayoría envejecientes. Está delimitado al norte desde la intersección de las avenidas Máximo Gómez y Francia, siguiendo por esta última avenida en dirección noroeste hasta su intersección con la calle 30 de Marzo.

El Centro Gastrodiagnóstico y Especialidades es un centro de salud especializado en el área de diagnóstico y tratamiento del tubo digestivo, así como otras especialidades.