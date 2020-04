En plena pandemia por el coronavirus, la rapera terminó en el hospital por un dolor abdominal

Cardi B terminó en el hospital debido a un intenso dolor del estómago durante la pandemia por coronavirus, así lo informó a través de un tweet que posteriormente borró.

Según el portal Telehit durante la noche del pasado miércoles, la intérprete de "I Like It" mandó un mensaje a través de sus redes sociales, junto con una fotografía en la que se ve una etiqueta de hospital, en el que indicaba que tuvo un malestar por cuatro días, por lo que fue a al área de emergencias.

"Honestamente he estado sufriendo un muy feo dolor de estómago por 4 días. Fui a emergencias la pasada noche y ahora me siento mejor, espero que mañana no sienta ningún dolor", escribió en el texto que posteriormente borró.

Cuando comenzó a circular la información de que Cardi B se encontraba en el hospital, muchos de sus seguidores pensaron que se debía a que había dado positivo por coronavirus. Sin embargo, este mensaje que publicó por unos momentos, indica lo contrario.

Actualmente la cantante regresó a publicar sus tweets con humor, un indicador de que la cantante de 27 años se siente mejor.

Durante el mes de marzo, Cardi B se convirtió en la artista más reproducida en Instagram, además estuvo presente en 5 de los 10 videos más reproducidos; el clip en el que comparte su temor por la pandemia provocada por el COVID-19 llegó a 27.8 millones de vistas.

Por: Telehit