Director DGII: "Estamos preparados para dar el alivio al contribuyente la cantidad de meses que sea necesario"

El director de Impuestos Internos (DGII), Magín Díaz, explica en qué consisten las recientes medidas a favor de los contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta, personas jurídicas o negocios de único dueño, en medio de la pandemia del coronavirus. Para ampliar esta y otras informaciones, pulsa el enlace que aparece en la descripción de nuestro perfil. _________________ #CDN37 #CDN #RD #News #Noticias #tvdominicana