Fuerza del Pueblo exhorta al Gobierno a adoptar recomendaciones de Leonel Fernandez

Santo Domingo, RD.- El coordinador general de la campaña presidencial del partido Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez, exhortó al Gobierno a adoptar las recomendaciones que ha formulado el expresidente Leonel Fernández, relacionadas con la crisis de salud que está afectando al mundo.

Fernández publicó un artículo en el cual señala que "las respuestas tardías por parte de las autoridades, así como el anuncio de medidas preventivas, a última hora, han tenido un efecto negativo en contener la propagación, a tiempo, del virus en nuestro país".

En ese sentido Jiménez añadió que "no hay más tiempo que perder para evitar que continúen las muertes a consecuencia de este terrible virus".

"Leonel Fernandez ha señalado durante las pasadas dos semanas que se debe atender de manera prioritaria la disponibilidad de camas para atender las urgencias médicas generadas por la crisis del COVID-19", manifestó el coordinador general de la campaña de la Fuerza del Pueblo.

Según recomendara el presidente de dicho partido, Leonel Fernández, "el gobierno dominicano debe llegar a acuerdos con el sector hotelero para ampliar la disponibilidad de camas hospitalarias con carácter de urgencia, como está ocurriendo en España y Nueva York", indicó Radhamés Jiménez.

El portavoz de la Fuerza del Pueblo concluyó sus expresiones enfatizando que "el gobierno no debe esperar a que no tenga espacios disponibles en los hospitales para entonces buscar opciones en el sector hotelero. Esos espacios están disponibles, pero se requiere una coordinación inmediata en este momento. No deben perder más tiempo, o serán más vidas lo que estaremos perdiendo".