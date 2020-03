View this post on Instagram

En Nagua en las primeras horas del toque de queda la Policía y el Ejército apresaron a personas en los diferentes sectores de esta ciudad. En el vídeo se observa un gran forcejeo en el sector de Río Mar, cuando trataban de apresar varios jóvenes que se encontraban fuera de sus casas. Para ampliar esta y otras informaciones, pulsa el enlace que aparece en la descripción de nuestro perfil. _______ #CDN37 #CDN #RD #News #Noticias #TVdominicana