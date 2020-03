Sindicato Nacional de Enfermería insiste personal de salud trabaja sin debida protección

En ese sentido hizo un llamado a Salud Pública para dotar el personal de enfermería, emergencias y otras áreas de la salud de protección suficiente

Santo Domingo.- El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería (Sinatrae), Julio Cesar García Cruceta, aseguró que continúan las denuncias respecto a las condiciones inseguras en las que se encuentra laborando el personal de salud.

"Siguen llegando denuncias de que incluso en la Unidad de Intensivo del Hospital Marcelino Velez, con un paciente sospechoso de tener el virus, el personal no tiene el equipo de protección que requieren, acorde a los protocolos internacionales que se han establecido", afirmó.

En ese sentido hizo un llamado a Salud Pública para dotar el personal de enfermería, emergencias, unidades de cuidados intensivos y equipos del 911 y otras áreas de la salud, de los equipos de protección necesarios en cantidad y calidad para evitar los contagios por Coronavirus.

Haciendo mención del reciente fallecimiento del dirigente histórico de enfermeros, Virgilio Lebrón, expresó "dada la situación mundial de que se reportan contagios en el personal de salud incluso fallecimiento; si el sistema de salud colapsa en este momento, por que el personal de salud se contagie, y no hay personal suficiente para atender a los pacientes, seguirán llegando con problemas de salud asociados, si esto no se resuelve, nosotros no sabemos que va a ocurrir en ese sentido".

Así mismo hizo un llamado a los afiliados para que apoyen y colaboren con las autoridades de Salud Pública para que no se nieguen a prestar atención de salud a quienes lo requieran; "tampoco podemos pedirle al personal de enfermería y salud que arriesgue su salud y su vida si no cuenta con un equipo de protección adecuado"

Prosiguió solicitándole al Estado ayuda para proporcionar medios de transporte al equipo medico, "el Estado cuenta con medios de transporte que puede disponer para el personal de salud movilizarse, solicitamos un incentivo de por lo menos 5 mil pesos mensuales al personal de enfermería y de salud que esta laborando y que esta apoyando lo servicios de salud".

García puntualizó que la situación no debe llegar a parecerse al caso de San Francisco de Macorís, donde el pánico se ha adueñado del personal de salud por el riesgo de no tener suficientes equipos de protección, por lo que pide que las peticiones sean escuchadas por las autoridades correspondientes.