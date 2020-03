Laboratorio Referencia dice gran cantidad de llamadas que reciben para pruebas COVID-19 no les permite brindar el servicio usual

Santo Domingo, RD- Laboratorios Referencia informó que se vio en la necesidad de cerrar varios de sus centros de servicios para así poder concentrar su personal en la asistencia ante el gran volumen de llamadas que recibe de personas que necesitan realizarse prueba del Covid-19.

Además, informan que contrataron más personal de transporte para llegar a ciudades del interior del país, para la toma de muestra.

En un comunicado compartido en sus redes sociales pidieron excusas a los usuarios. Explican que la gran demanda les ha impedido brindar el servicio usual.

Comunicado íntegro de Referencia:

Referencia Laboratorio Clínico hemos asumido el compromiso con la población dominicana, la comunidad médica y las autoridades de salud pública en brindar el soporte que se requiere para el procesamiento de las pruebas clínicas para el diagnóstico del COVID - 19. Actualmente, nuestro personal se encuentra laborando incansablemente para brindarles el servicio que necesitan nuestros pacientes, ante esta crisis que afecta a mundo.

Sin embargo, los efectos de esta pandemia se han hecho notar y nosotros en Referencia, no estamos exentos. El alto volumen de llamadas que recibimos cada día no nos ha permitido brindarles el servicio usual. Les confesamos que estamos haciendo un gran esfuerzo, ajustando nuestros procesos día a día, para poder atender a todos nuestros pacientes. Les pedimos excusas porque estamos conscientes de que, pese a todos los esfuerzos, no hemos podido asistirles a todos como se requiere.

Nuestros colaboradores, a pesar de la actual incertidumbre, se han sumado valientemente a este compromiso corporativo, y están trabajando como el primer día, porque saben que aún en los momentos difíciles nos debemos a ustedes.

Cada día incorporamos mejoras en nuestro equipo de atención telefónica, por lo que esperamos que muy pronto mejore nuestro servicio.

Para contrarrestar las limitaciones en el transporte interurbano, hemos logrado incorporar choferes que han dicho presente para el traslado de las muestras procedentes de las ciudades de interior de país

Temporalmente hemos cerrado 15 centros de servicios, con el objetivo de concentrar nuestro personal en las zonas estratégicas de mayor necesidad, y así reforzar el servicio que actualmente estamos brindando.

De esta experiencia que no solo pone a prueba nuestro compromiso social, sino también la sabiduría que tiene el ser humano de reinventarse ante la adversidad, saldremos adelante y lograremos mantener la responsabilidad contraída, con la paciencia y comprensión de todos ustedes.