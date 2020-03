View this post on Instagram

Un accidente automovilístico se produjo la noche de este martes en la avenida Sarasota esquina avenida Jiménez Moya (Churchill), cuando uno de los dos vehículos involucrados (se desconoce cuál) sobrepasó una luz roja a alta velocidad, generando el impacto. En el video que llega hasta nuestra redacción, se observa a un carro sonata gris y una yipeta blanca, volcada por el choque. Además, se visualizan varias personas heridas.