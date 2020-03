Familiares de exgobernador de Santiago con coronavirus piden oración por su salud

En la actualidad es dirigente del partido Fuerza del Pueblo

Santiago, RD- A través de redes sociales los hijos del exgobernador de Santiago, José Augusto Izquierdo, quien confirmó a través de un comunicado que junto a su esposa han dado positivo al coronavirus, han expresado su preocupación y han pedido que recen por la salud de su padre.

A través de Facebook su hija Mileyma Izquierdo escribió: “Lamento profesor Izquierdo se ha complicado bastante. En la última conversación que tuve con mi papá, él me prometió que ganaría esta batalla (palabras textuales). Por eso en todo momento he dicho que él está de buen ánimo y hasta hace unas horas estaba estable. Mi papá es el hombre más fuerte y valiente, y optimista que conozco... y miren que conozco muchas gente! Me he reservado escribir hasta ahora porque quiero mantener la paz y que estemos positivos”.

Pidió además oración para su pronta recuperación: “Ruego, oremos sin descanso para la pronta y completa recuperación del profesor, para que esto sea sólo otra experiencia que él nos cuente con él sabe hacerlo, en su casa y cuando pase todo esto. Unámonos en un abrazo y en oración sin cesar. Y tengamos fe, que todo va a estar bien”.

Además de gobernador de Santiago, Izquierdo fue director de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria) y Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).

