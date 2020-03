Se separa de su mujer y se casa con su sobrina: el futbolista estrella que causa revuelo en Brasil

El ex internacional con la selección de Brasil, Hulk volvió a acaparar todos los portales brasileños después de que trascendiera su casamiento con Camila Angelo. La noticia no hubiera pasado a mayores de no ser por un llamativo detalle: la joven de 31 años con la que contrajo matrimonio es la sobrina de la ex mujer del futbolista, de la que se separó en agosto del 2019.

En diciembre del año pasado el sitio web UOL, detalló que el ex jugador del Porto se había separado de su mujer Iran Angelo, con la que mantuvo una relación durante 12 años y con la que estaba en planes de casarse en la ciudad brasileña de Joao Pessoa.

Sin embargo, lejos de afianzar la pareja con la ceremonia, el jugador del Shanghai SIPG de China optó por romper lazos con Angelo para posteriormente formalizar un noviazgo con la sobrina preferida de su ex pareja.

"Hulk llamó a los padres y al hermano de Camila y les dijo la verdad. Fue el propio Hulk quien hizo pública la información porque no tenía que esconderse. Su posición es transparente y quiere evitar mentiras y comentarios maliciosos” comentó uno de los responsables de prensa del futbolista después de que trascendiera la información. Además, reveló que el brasileño se encargó de darle la noticia a sus tres hijos, los cuales tuvo con Iran: Ian (10 años), Thiago (8) y Alice (6).

Ahora, tres meses después de que saliera a la luz la relación que mantenía con la sobrina de su ex mujer, el ex Zenit se mostró feliz de casarse con Camila y así lo demostró en sus redes sociales en donde compartió una imagen junto a ella y cambió su perfil a “casado”.

La joven de 31 años también hizo lo propio en sus redes sociales, en donde publicó un video de la fiesta y una imagen en las que se veían dos manos con unos anillos relucientes.

Hulk y Camila estaban conviviendo juntos en China, país en donde el brasileño se desempeña como futbolista. Sin embargo, los medios locales aseguraron que su repentino casamiento también se debió a que la mujer necesitaba de una visa para continuar en el país.

Iran Angelo, en tanto, continúa viviendo en Brasil y sube continuamente fotos de sus hijos en sus redes sociales. Sus últimas publicaciones hacen referencia a la situación que atraviesa el país con respecto al coronavirus.

Fuente: Infobae